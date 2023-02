Linz (www.anleihencheck.de) - Nachdem im Januar die Teuerungsrate auf 10,1% zurückgegangen ist, stellt sich die Frage, ob damit in England ein Ende der Zinserhöhungen in Aussicht ist, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bei weiteren geldpolitischen Straffungen befürchte die Bank of England (BoE) nämlich, dass die Wirtschaft zu stark gebremst werde. Andererseits sei der Rückgang der Inflation aber vor allem auf die sinkenden Benzinpreise, sowie die volatilen Dienstleistungspreise zurückzuführen. Ebenfalls sei die Gefahr der Zweitrundeneffekte groß. Demnach sei ein zögerndes Verhalten der BoE bezüglich der Inflationsbekämpfung als kontraproduktiv einzustufen. Unter diesen Aussichten bleibe das Pfund weiterhin schwach im Bereich zwischen 0,8820 und 0,8960. (17.02.2023/alc/a/a) ...

