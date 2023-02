Die beliebtesten Auslandsreiseziele deutscher Urlauber sind Italien und Spanien. Was viele Reisende jedoch nicht wissen: Ägypten bietet für den gleichen Preis einen unvergesslichen Urlaub mit mehr Luxus und unzähligen Abenteuern.

Winter in Egypt (Photo: Business Wire)

So viel zahlen deutsche Touristen für ihren Urlaub

Die Deutschen lieben das Reisen. Doch wie viel geben sie tatsächlich für ihren Urlaub aus? Laut Statista investierten die Deutschen im Jahr 2021 durchschnittlich 1.017 Euro pro Person in eine Reise. Dabei kann ein einwöchiger Aufenthalt inklusive Mahlzeiten in einem Drei-Sterne-Hotel in Italien selbst in der Nebensaison bis zu 1.500 Euro kosten Ausgaben für Aktivitäten, Theater- oder Museumsbesuche nicht einberechnet.

Ein Blick auf das Preislevel in Ägypten zeigt dagegen: Für weniger als den durchschnittlichen Preis eines Urlaubs in einer italienischen Küstenregion können Urlauber sieben Nächte in einem 5-Sterne-Hotel mit All-inclusive-Verpflegung verbringen. Dabei ist selbst der Hin- und Rückflug von einer deutschen Großstadt schon mit eingerechnet. So bleibt viel vom Budget für Ausflüge und Aktivitäten übrig.

Paradiesstrände und Wüstenträume: Die wunderschönen Highlights von Ägypten

Ägypten bietet eine echte Urlaubs-Wundertüte ob für Sonnenanbeter, die sich an den wunderschönen Küsten entspannen möchten, oder für Kulturinteressierte, die auf der Suche nach den geschichtsträchtigen Stätten der Antike sind. "In den letzten zwei Jahren, als wir aufgrund der Pandemie Einschränkungen im Reiseverkehr hatten, hat Ägypten seine Reiseinfrastruktur verbessert und daran gearbeitet, das Angebot für Besucher zu erweitern", sagt Amr El-Kady, Geschäftsführer der Ägyptischen Tourismusbehörde. "Auch Touristen, die vorher schon Ägypten besucht haben, werden jetzt viele neue Aktivitäten und interessante Angebote entdecken. Dazu kommen zahlreiche neue und fantastische Unterkünfte."

Das perfekte Reiseziel für einen Strandurlaub

Gerade für Strand- und Meeresliebhaber ist die ägyptische Küste das ideale Reiseziel, mit malerischen weißen Sandstränden am Mittelmeer und am Roten Meer und mit warmem, kristallklarem Wasser. Von den Beach Resorts in Sharm El Sheikh auf der Halbinsel Sinai sowie in Hurghada an der Ostküste Ägyptens bietet sich ein atemberaubender Blick über das Rote Meer. Von hier aus lassen sich auch die mystischen Bergregionen im Landesinneren erkunden. Das Rote Meer ist zudem Heimat einiger der schönsten Korallenriffe der Welt und kann sowohl von Hobby-Tauchern als auch von Profi-Tauchern erkundet werden. Auch die Mittelmeerküste von Alexandria bis Marsa Matruh lockt mit türkisfarbenem Wasser und schier endlosen Sandstränden, die zum Schwimmen, Tauchen und Sonnenbaden einladen.

Wo Wüstenträume wahr werden

Wer stattdessen lieber die unvergleichliche Schönheit der Wüste entdecken und genießen möchte, wird ebenfalls nicht enttäuscht und kann ein Erlebnis wie aus 1001 Nacht erwarten. Dabei kann zum Beispiel die Wüste Sinai auf einer Wanderung oder einer besonderen Kamelsafari entdeckt werden. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Outdoor-Fans!

Tradition und Historie in den Städten der Pharaonen

Kulturinteressierte werden im Ägypten-Urlaub vor allem von den historischen Stätten begeistert sein. Dazu gehört die prächtige Stadt Luxor mit ihren spektakulären Sehenswürdigkeiten wie dem Tal der Könige, dem Tempel von Karnak und dem legendären Luxor-Tempel. Auf einer einmaligen Heißluftballonfahrt können Urlauber nicht nur die Sehenswürdigkeiten aus der Vogelperspektive bewundern, sondern auch einen Blick auf den gigantischen Nil werfen.

Fans von Städtetrips sollten Kairo auf der Agenda haben: In der ägyptischen Hauptstadt treffen Jahrtausende überdauernde Relikte der Antike auf die moderne Kultur des Nahen Ostens. Die Große Sphinx sowie die Pyramiden von Gizeh das einzige noch bestehende Weltwunder der Antike sind einzigartige Bauwerke und ein beeindruckendes Zeugnis der antiken Baukunst. Die Geschichte des Landes wird zudem ausführlich im Ägyptischen Museum präsentiert: Es beherbergt über 120.000 Artefakte, darunter die Schätze aus dem Grab des Tutanchamun.

Als einer der ältesten und berühmtesten Märkte des Nahen Ostens zeigt sich der Basar Khan el-Khalili: Hier finden Urlauber nicht nur authentische Souvenirs, sondern können auch die Spezialitäten der lokalen Küche genießen und die lebendige ägyptische Kultur kennenlernen.

Ägypten gilt als facettenreiches, geschichtsträchtiges und vor allem bezahlbares Reiseziel mit zahlreichen Highlights. Urlauber, die sich nach Abwechslung für die Augen und Sinne sehnen, werden Ägypten lieben.

Über das Ägyptische Fremdenverkehrsamt

Das Ägyptische Fremdenverkehrsamt wurde 1981 gegründet und ist eine zum Tourismusministerium zugehörige Aufsichtsbehörde. Ihre Aufgabe ist die Förderung des internationalen und inländischen Tourismus Ägyptens, indem es die reiche Geschichte und Kultur sowie die touristischen Attraktionen des Landes hervorhebt und bekannter macht. Des Weiteren soll sie das Bewusstsein für den Tourismus im ganzen Land schärfen und so die Verbindung zwischen den ägyptischen Menschen und ihrem historischen Erbe stärken.

