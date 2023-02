Marktkommentar von Thiemo Volkholz, Head of German, Austrian and Swiss Accounts bei PGIM Investments: In den USA ist eine Rezession auch nach den jüngsten Entwicklungen immer noch möglich, in der Eurozone und in Großbritannien ist dieses Risiko deutlich höher. Eine Möglichkeit sich zu positionieren, ohne zu versuchen den Markt zu timen, wären Global Macro Strategien. Im aktuellen Umfeld hoher Marktunsicherheit suchen Investoren nach Lösungen, die die Volatilität in ihren Portfolios dämpfen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...