Trotz Rückstellungen für das Structured-Alpha-Verfahren in den USA macht die Allianz, was man von ihr erwartet: Den Gewinn kontinuierlich steigern und die Ausschüttung für die Aktionäre erhöhen. Die Aktie kam nach Bekanntgabe der Zahlen dennoch unter Druck.Nach Unternehmensangaben stieg der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) um 2,8 Prozent auf 152,7 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis lag mit 14,2 Mrd. Euro um 5,7 Prozent über Vorjahr. ...

