Angeblich hat der SV Werder Bremen ein vermeintlich lukratives Angebot einer US-amerikanischen Investorengruppe in den steifen Nordwest-Wind geschlagen. Die Bremer hätten dafür allerdings mit ihrer ausgegliederten Kapitalgesellschaft über eine komplexe Konstruktion an die amerikanische Technologiebörse NASDAQ ziehen müssen. Das Präsidium des SV Werder Bremen stand in einer kurzfristig einberufenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...