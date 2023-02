MTU - Die UBS sieht bei der Aktie des Triebwerkbauers weiteres Kurspotential!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: MTX ISIN: DE000A0D9PT0



Rückblick: MTU stellt komplette Flugzeugtriebwerke sowie Triebwerkskomponenten her und ist darüber hinaus auch in der Instandhaltung von Triebwerken tätig. Die Aktie ist im Oktober des Vorjahres in den Steigflug übergegangen. Auf dem Weg nach oben konnten sich die Bullen bis in den Februar über der 20-Tagelinie halten. Danach sahen wir einen raschen Rücksetzer zum EMA-50, welcher wieder gekauft wurde.

Meinung: MTU profitiert von der hohen Nachfrage nach Triebwerkswartungen und Ersatzteilen. Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Papiere nach der Veröffentlichung der Zahlen am Dienstag mit Buy und einem Kursziel von 260 Euro bestätigt. Während der Umsatz des Triebwerkherstellers schlechter als erwartet ausgefallen ist, hat das operative Ergebnis die Prognosen übertroffen. Bei weiterer Stärke könnte die Eröffnung einer Long-Position durchaus aussichtsreich sein. Unter dem EMA-20 sollten die Kurse allerdings nicht mehr schließen, denn dann wäre das bullische Szenario erst einmal vom Tisch.

Chart vom 17.02 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 230.50 EUR



Setup: Bei Kursen über 231.10 Euro könnte man eine Long-Position eröffnen. Der Trade ließe sich nach dem Einstieg unterhalb des EMA-20 absichern.

Meine Meinung zu MTU ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MTX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.