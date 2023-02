Iveco Bus hat einen weiteren Großauftrag für Elektrobusse aus Italien erhalten. Der Hersteller wird im Zuge einer gewonnenen Ausschreibung 120 elektrische Stadtbusse des Typs E-Way an das ÖPNV-Unternehmen Autoguidovie Group liefern. Die Auslieferungen sollen laut einer Mitteilung von Iveco in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen. Bei dem Abnehmer - der in Mailand ansässigen Autoguidovie-Gruppe - ...

