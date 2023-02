Wiesbaden (ots) -Die gemeinnützige Tochter des DRK in Hessen Volunta hat ihre Web-Präsenz neu aufgelegt. Im neuen Design bietet die Website umfassendere Informationen zu Freiwilligendiensten in Hessen und weltweit sowie einen Unternehmensblog: Er thematisiert zum Beispiel die Herstellung von Chancengleichheit für Kinder aus soziökonomisch schwachen Familien in einem Modellprojekt für den gemeinnützigen Schüleraustausch oder bezieht Stellung in der Debatte über eine mögliche Einführung eines Pflichtdienstes. Die neue Website ist über die bekannte URL www.volunta.de zu finden und auf allen Endgeräten nutzbar.Optisch ist die neue Website geprägt von der neuen Volunta-Farbgebung: Das gewohnte Grün steht für Unternehmensthemen, während die Farbe Flieder die Bereiche mit Infos über Freiwilligendienste kennzeichnet. Hinzu kommen das zentrale Gestaltungselement der "Entdeckerlinie" - abgeleitet vom Volunta-V und angelehnt an das Unternehmensmotto "Entdecke, was in dir steckt" - sowie eine animative Bildsprache.Erfahrungsberichte und Unternehmensblog"Unsere Webseite schafft für Jugendliche einen leichten und verständlichen Zugang zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und zum Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) in Hessen sowie zu den Angeboten im Ausland", so Volunta-Pressesprecherin Christine Orth. Dabei hilft vor allem der Freiwilligendienste-Finder, der Lust macht, im Angebot zu stöbern. Die Frage, welchen konkreten Nutzen junge Menschen aus einem Freiwilligendienst ziehen, beantworten die gesammelten Geschichten und Erfahrungen von ehemaligen Freiwilligen. Damit soll die Website die jugendliche Zielgruppe noch besser ansprechen als bisher.Ein wichtiger neuer Bereich ist der Blog: Hier macht die DRK Volunta auch auf ihre Initiativen und Projekte aufmerksam, mit denen sie Zugangsmöglichkeiten für Jugendliche aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen in den Freiwilligendiensten und im gemeinnützigen Schüleraustausch verbessern will. Zielgruppen des Unternehmensblogs sind politisch interessierte Menschen, Politiker/-innen und Akteure der Zivilgesellschaft. "Mit unserer neuen Internetpräsenz wollten wir auch ein Forum geschaffen, um unsere Aktivitäten und Ideen für Chancengleichheit und Beteiligung an unserer demokratischen Gesellschaft zu präsentieren. Wir möchten damit auch zum Austausch der zivilgesellschaftlichen Akteure mit der Politik anregen", sagt Christine Orth.Über VoluntaVolunta ist eine gemeinnützige Tochter des Deutschen Roten Kreuzes in Hessen. Volunta berät und betreut junge Menschen in ihrem Freiwilligendienst in Hessen und im Ausland. Außerdem organisiert Volunta Schüleraustausch nach Irland, Kanada, Spanien, Südafrika und in die USA. Weitere Informationen auf www.volunta.dePressekontakt:Für Presseanfragen steht Ihnen Christine Orth zur Verfügung.Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbHAbraham-Lincoln-Str. 7Unternehmenskommunikation65189 WiesbadenTel. 0611 9 75 01 51E-Mail: christine.orth@volunta.deOriginal-Content von: Deutsches Rotes Kreuz in Hessen Volunta gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134066/5443776