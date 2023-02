Die Ernüchterung beim IT-Dienstleister im Anschluss an die Q4-Zahlen hielt nicht lange an. Faktisch gab es aus unserer Sicht auch keinen Grund für lange Gesichter. Das eingeleitete Programm zur Profitabilitätssteigerung hat den Markt mehr überzeugt als die einmaligen Lasten durch Abschreibungen in Q4 2022.Die Aktie unternimmt entsprechend auch einen neuen Anlauf auf ein weiteres Hoch. Gelingt der Ausbruch über die eingezeichnete Widerstandszone um 35 €, ist die lange Bodenbildung final abgeschlossen. Dann hätte der Wert rein aus charttechnischer Sicht Luft bis 45 €. Ein Vertrauensbeweis kam im Laufe der Woche vom Management in Form eines Insiderdeals. Vorstandschef Rüdiger Rath hat für rd. 100.000 € Cancom-Aktien zum Schnittkurs von 32,60 € gekauft. Das ist ein guter Anfang, wir sind gespannt, ob noch weitere Deals dieser Art folgen.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 07/2023.Weitere Themen dieser Ausgabe:Halbleitertrend - Siliziumcarbid als KursturboSGL Carbon - Old Economy trifft HightechBombardier - Ausblick enttäuscht - und jetzt?SFC Energy hat vorläufige Zahlen vorgelegtIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!