London (www.anleihencheck.de) - Die Staatsanleiherenditen stiegen in der vergangenen Woche weiter an, da solide Wirtschaftsdaten zu einer fortgesetzten Neubewertung der US-Zinserwartungen führten, so Mark Dowding, Chief Investment Officer bei BlueBay, RBC BlueBay Asset Management.Die US-Kerninflation sei im Januar leicht auf 5,6 Prozent zurückgegangen. Der zugrunde liegende Preistrend liege jedoch nach wie vor deutlich über dem Zielwert der US-Notenbank Federal Reserve (FED). Zwar sei in den kommenden Monaten mit einer weiteren Abschwächung zu rechnen. Es scheine aber, dass die Zinssätze zur Wiederherstellung der Preisstabilität längerfristig höher bleiben müssten. ...

