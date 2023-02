Das war ein spektakulärer Short-Squeeze! Die Aktien von Roblox explodierten am Mittwoch im New Yorker Handel regelrecht, nachdem sich die Bären verspekuliert hatten und zurückziehen mussten.Grosse Erleichterung über Roblox (US7710491033). Die Short-Seller hatten sich auf miserable Zahlen eingestellt, doch die Plattform zeigte sich sehr resilient und schlug im 4. Quartal sowie im Gesamtjahr die Umsatzerwartung der Wall Street. Nachdem die Zahlen vorgelegt wurden, explodierte der Kurs am Mittwoch in New York um 26,38 % auf 45,08 US-Dollar. Damit ist man immer noch ...

