Der chinesische Hardwareanbieter, vor allem bekannt für seine PCs, hat Zahlen zum dritten Fiskalquartal veröffentlicht. Eckdaten sind 15,28 Mrd. $ Umsatz (- 24 % zum Vorjahreszeitraum) und 437 Mio. $ Gewinnanteil der Aktionäre (- 32 %). Die Umsatzerwartung (Analysten-Konsens) wurde um 580 Mio. $ verfehlt.



CEO Yang Yuanqing kündigte die Streichung von Stellen an, jedoch bleibt in stark wachsenden Bereichen (Service) ein Personalaufbau vorgesehen. Der CEO verwies darauf, dass der Umsatzanteil des Nicht-PC-Geschäfts inzwischen auf 40 % ausgebaut wurde. LENOVO will insbesondere vom Wachstum im Server- und Speichermarkt profitieren.



Für die LENOVO-Aktie wurde am Morgen auf Tradegate - 1,6 % angezeigt. Ausgehend vom Hoch bei 1,24 € (Anfang April 2021) gab der Titel bis zu 44 % ab (Tiefpunkt 0,69 € Ende September 2022). Die Befreiung aus dem Abwärtstrend erscheint weiterhin möglich, sie befindet sich nun in einer kritischen Phase.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



