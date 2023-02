An der Wall Street kursierte in den letzten Tagen der Begriff eines "no landings" der US-Wirtschaft - und das hatte der Rally von US-Aktien zuletzt deutlich Auftrieb gegeben. Aber die höheren Daten zur Inflation in den USA (am Dienstag die US-Verbraucherpreise, gestern die US-Erzeugerpreise) dürften die US-Notenbank Fed zwingen, die Zinsen höher anzuheben als von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...