Mercedes hat erneut geliefert. Der Automobil-Hersteller hat im vergangenen Jahr dank des guten Laufs bei teuren Autos und dank Preiserhöhungen deutlich mehr Gewinn gemacht. Hinzu kommt ein Aktienrückkaufprogramm. Die Analysten reagieren positiv auf das Zahlenwerk.Mercedes-Benz hat am Freitag die Anleger vor allem mit dem Ausblick auf 2023 zu Aktienkäufen animiert. Die Papiere des Autoherstellers stiegen am Vormittag auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr. Mit zuletzt plus 3,3 Prozent auf rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...