Paris (www.anleihencheck.de) - Das Britische Pfund zeigte sich in dieser Woche unter dem Strich kaum verändert, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Überraschend: Trotz weiterhin robuster Zahlen vom Arbeitsmarkt habe Großbritanniens Leitwährung zur Wochenmitte gegenüber dem Euro abgegeben. Die Arbeitslosenquote auf der Insel habe im Dezember wie im Vormonat bei lediglich 3,7 Prozent gelegen. Zugleich sei die Beschäftigung weiter überraschend stark angestiegen. Ein Grund für die ausbleibende Reaktion des Pfundes dürfte die Inflation sein, die zwar für Januar mit 10,1 Prozent immer noch ein äußerst hohes Niveau aufweise, allerdings nicht ganz so hoch ausgefallen sei, wie vorab die von Reuters befragte Ökonomen erwartet hätten (10,3 Prozent). ...

