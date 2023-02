Wien (www.fondscheck.de) - Wie der Finanzdienstleister mit Sitz in München mitteilte, hat die Asset-Management-Einheit des Versicherungskonzerns Allianz im abgelaufenen Jahr unter dem Strich Mittelabzüge in Höhe von 81,4 Milliarden Euro erlitten, so die Experten von "FONDS professionell".Der Großteil der Abzüge entfalle mit 75,1 Milliarden Euro auf den kalifornischen Fondsanbieter Pimco. Bei Allianz Global Investors würden sich die Abzüge auf 6,1 Milliarden Euro beziffern. Offenbar habe Allianz GI besonders im Heimatmarkt Abflüsse erlitten. Zahlen des Branchenverbands BVI zufolge hätten Kunden 2022 in Deutschland 7,9 Milliarden aus den Wertpapierpublikumsfonds von Allianz GI abgezogen. ...

