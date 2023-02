Wien (www.fondscheck.de) - Union Investment hat im abgelaufenen Jahr den zweithöchsten Gewinn der Firmengeschichte erzielt, so die Experten von "FONDS professionell".Trotz der Verwerfungen an den Finanzmärkten habe der zentrale Fondsanbieter der deutschen Genossenschaftsbanken einen Gewinn vor Steuern in Höhe von 694 Millionen Euro verbucht. Im Vorjahr seien es 1,24 Milliarden, im Corona-Jahr 2020 649 Millionen Euro gewesen. Das verwaltete Vermögen habe sich Ende des Jahres auf 413,1 Milliarden Euro belaufen. Per Ende 2021 seien es 454,1 Milliarden Euro gewesen. ...

