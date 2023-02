Wie die DWS in einer Pressemitteilung meldet, gab es für die DWS beim diesjährigen Goldenen-Bullen-Award, der jährlich vom Münchner Finanzen Verlag vergeben wird und als eine der wichtigsten Auszeichnungen der deutschen Fondsbranche gilt, gleich zweimal Grund zur Freude. Thomas Schüßler wurde zum "Fondsmanager des Jahres 2023" gekürt. In der Kategorie "Fondsinnovation des Jahres" gewann das Team hinter dem Fonds "DWS Invest ESG Women for Women". Thomas Schüßler ist Fondsmanager des Jahres Seit Oktober ...

