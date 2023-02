Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Fallende Leitzinsen? Dass damit erstmal nicht zu rechnen ist, scheint am Markt nun angekommen zu sein, so die Deutsche Börse AG.Die Zinserwartungen seien auch diese Woche weiter nach oben angepasst worden. "Das ist vor allem mit Notenbankkommentaren, hartnäckig hohen Inflationsraten und nachlassenden Konjunktursorgen sowohl in den USA als auch in der Eurozone zu erklären", stelle Ralf Umlauf von der Helaba fest. ...

