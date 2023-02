In der Kalenderwoche 7 (13.02. bis 17.02.2023) hat die Metalcorp Group S.A. den Prozess der strategischen Geschäftsanalyse im Zusammenhang mit der Refinanzierung ihrer bis Oktober 2023 verlängerten Unternehmensanleihe beendet und prüft nun verschiedene Optionen in Bezug auf bestimmte Geschäftsbereiche und die Passivseite. Dazu hat Metalcorp den Finanzberater PWP mandatiert, der sowohl Finanzierungen als auch Veräußerungen von Vermögensgegenständen prüfen soll. Die PNE AG übertrifft indes nach vorläufigen Zahlen beim Konzern-EBITDA die Prognose für das Geschäftsjahr 2022 und wird ein EBITDA zwischen 34 Mio. Euro und 36 Mio. Euro erzielen. Zuvor lag die Prognose im Bereich zwischen 20 Mio. Euro und 30 Mio. Euro. Grund der Prognose-Erhöhung sei nach Angaben des Windpark-Entwicklers eine Kombination der positiven Ergebnisse in den Segmenten Services und Projektentwicklung, sowie der guten Ergebnisse aus dem Segment Stromerzeugung.

Hans-Jürgen Friedrich von der KFM Deutsche Mittelstand AG, hat sich in einem Video-Statement zur aktuellen Situation beim Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und zuversichtlich für eine zeitnahe Preisfeststellung des FONDS geäußert. Die Anteilswertberechnung und das Anteilsgeschäft des Fonds sind vorübergehend weiterhin ausgesetzt, damit Anleger bei der Ermittlung eines Kauf- oder Verkaufspreises ...

