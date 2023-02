Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die Lage zu Jahresbeginn noch relativ entspannt schien, zogen am Rentenmarkt zuletzt wieder dunkle Wolken auf, so die Analysten der Helaba.Die inversen Zinsstrukturkurven im Euroraum und in den USA würden zwar signalisieren, dass die Investoren nicht mit dauerhaft höheren Leitzinsen rechnen würden. Allerdings seien die Zweifel an diesen optimistischen Einschätzungen zuletzt gewachsen. An den Terminmärkten sei der Zinssatz für Dreimonatsgeld in den USA auf 5% und im Euroraum auf rund 3,5% geklettert. Gleichzeitig habe die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen die Marke von 2,5% erreicht. 10-jährige US-Treasuries würden inzwischen bei 3,9% notieren. Diese Niveaus dürften jedoch noch nicht die zyklischen Höchststände markieren. ...

