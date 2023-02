Zurzeit ist viel die Rede vom nahenden Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ein Unternehmen, das die Folgen der Invasion - operativ und vor allen Dingen auch im Aktienkurs - mit am massivsten zu spüren bekommen hat, ist Ekotechnika. Kein Wunder: Die Gesellschaft mit Sitz in Walldorf betreibt ihr gesamtes Geschäft, der Vertrieb von ... The post Ekotechnika: Sic parvis magna! appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...