Aufgrund in dieser Woche unerwartet starken US-Inflationsdaten gerieten die Edelmetalle unter Druck. Platin notiert aktuell bei 916 USD.Weiterhin stehen heute alle Edelmetalle nach den am Dienstag und gestern überraschend starken US-Inflationsdaten für den Januar unter Abgabedruck.Angesichts des nun sicheren, künftig noch stärkeren Anziehens der Leitzinsschraube durch die FED geben die Edelmetalle in einer Fortsetzung der seit gestern spät abends erneut eingeleiteten Korrektur folgerichtig weiter nach.Anzeige:Edelmetalle weiter ...

