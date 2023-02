DJ PTA-CMS: BAWAG Group AG: Veräusserungsprogramm 2018 abgeschlossen

Erwerb und/oder Veräußerung eigener Aktien gemäß § 119 Abs. 9 BörseG

Wien (pta/17.02.2023/18:30) - Veröffentlichung gemäß § 65 Abs 1a und Abs 1b AktG sowie § 119 Abs 9 BörseG iVm §§ 4 f VeröffentlichungsV 2018

Der Vorstand der BAWAG Group AG gibt bekannt, dass sämtliche Aktien aus dem Veräußerungsprogramm 2018 übertragen wurden und das Veräußerungsprogramm daher mit dem heutigen Tag abgeschlossen ist. Diese Veröffentlichung betrifft nicht das am 13. Februar 2023 veröffentlichte Veräußerungsprogramm (Veräußerungsprogramm 2022), das unverändert weiterläuft.

Veräußertes Volumen (Stücke) unter Angabe des Anteils der im Rahmen des Hauptversammlungsbeschlusses gemäß § 65 Abs. 1a und Abs. 1b AktG bereits veräußerten Aktien am Grundkapital 1.285.000 Aktien

Höchster und niedrigster erzielter Gegenwert je Aktie EUR 0

Gewichteter Durchschnittsgegenwert der veräußerten Aktien EUR 0

Wert der veräußerten Aktien EUR 54.001.681,90

Hinweis: Diese Veröffentlichung ist kein öffentliches Angebot zum Erwerb von Aktien der BAWAG Group AG und begründet keine Verpflichtung der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von Aktien der BAWAG Group AG anzunehmen.

Contact us: Financial Community: Jutta Wimmer (Head of Investor Relations) Phone: +43 (0) 5 99 05-22474 IR-Hotline: +43 (0) 5 99 05-34444 e-mail: investor.relations@bawaggroup.com

