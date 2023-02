Straubing (ots) -



Katastrophen bringen oft zum Vorschein, woran der Zyniker nicht glauben mag. Nach dem verheerenden Erdbeben vor eineinhalb Wochen ist es die große Solidarität mit den Opfern über Grenzen hinweg, die Raum für Hoffnung schafft. Mitunter tun sich auch Chancen auf, politische Gräben zu überwinden und die Mächtigen an ihre Verantwortung zu erinnern. Manchmal aber offenbaren sie auch nur das mögliche Maß an Unmenschlichkeit. Syriens Präsident Baschar al-Assad sagte jetzt in einer Fernsehansprache doch allen Ernstes, die Erfahrung des Krieges im Land hätte die Bevölkerung darauf vorbereitet, mit dem Erdbeben umzugehen. Da gilt es tief Luft zu holen, um nicht selbst zum Zyniker zu werden.



