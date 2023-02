Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Gaming ist heute ein fester Bestandteil der weltweiten Freizeitkultur. Vor allem jüngere Generationen investieren ihre Zeit in digitale Spiele, gründen Gaming-Vereine und nehmen an globalen eSports-Events teil. Die Dynamik in der Gaming-Szene spiegelt sich in den Börsenaktivitäten wider und unterstreicht deutlich, dass Gaming-Betriebe zu den Top-Branchen aus der Technologie auf dem Weltmarkt zählen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...