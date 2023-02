Mitte November sorgte Infineon mit der Ankündigung für Aufsehen, in Dresden ein neues Halbleiter-Werk aus dem Boden stampfen zu wollen. Entstehen sollen dort Produkte für die Autoindustrie, IoT-Lösungen, Erneuerbare Energien und diverse andere Wachstumssegmente. Nach erfreulichen Quartalszahlen sah sich Infineon in einer guten Position, um massive Investitionen auf den Weg zu bringen.Das neue Bauvorhaben hat es in der Tat in sich. Ganze fünf Milliarden Euro will Infineon (DE0006231004) dafür in die Hand nehmen, womit es sich nach Unternehmensangaben um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...