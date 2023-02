MÜNCHEN (dpa-AFX) - US-Außenminister Antony Blinken hat Deutschland für die "enge Zusammenarbeit und starke Unterstützung" für die Ukraine in deren Kampf gegen den russischen Angriffskrieg gedankt. Bei einem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) während der Sicherheitskonferenz in München habe Blinken am Freitag die militärische, finanzielle und humanitäre Hilfe Deutschlands für die Ukraine angesprochen, teilte Blinkens Sprecher Ned Price mit.

Blinken habe zudem das unverbrüchliche Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur Nato und zu einer möglichst raschen Aufnahme Schwedens und Finnlands in das Bündnis unterstrichen. Schweden hatte im vergangenen Jahr als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gemeinsam mit Finnland einen Antrag auf Mitgliedschaft im Bündnis gestellt. Die Türkei blockiert das.

Nach Angaben des Sprechers haben Blinken und Baerbock auch über die Zusammenarbeit im Kampf gegen den Klimawandel, die Unterstützung der kleinen ukrainischen Nachbarrepublik Moldau bei der Deckung ihres Energiebedarfs und die Bewältigung der globalen Herausforderungen durch China gesprochen. Baerbock hatte Blinken zuletzt beim Nato-Treffen in Bukarest Ende November persönlich getroffen./bk/DP/he