Deutschland, Frankreich und Polen sichern Ukraine weitere Hilfen zu

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Polen haben Geschlossenheit demonstriert in ihrer Unterstützung für die Ukraine. Vor einem Treffen am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, dass man die Ukraine weiter unterstützen werde gegen den russischen Angriff.

"Wir alle zusammen haben in den letzten Wochen und Monaten sehr viel dafür getan, möglich zu machen, dass die Ukraine sich verteidigen kann, dass sie ihre Integrität und Souveränität schützen kann. Gleichzeitig ist es auch die Zeit, in der wir uns noch einmal versichern, wie sehr unsere eigene Zusammenarbeit von größter Bedeutung ist in der Nato", sagte er vor einem Treffen der Staats- und Regierungschefs des Weimarer Dreiecks am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz.

Man wolle dafür sorgen, dass das Bruch des Völkerrechts und das Verschieben von Grenzen mit Gewalt "nicht akzeptiert wird", sagte Scholz.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron betonte, dass man die militärische, humanitäre und finanzielle Unterstützung für die Ukraine besprechen und fortsetzen wolle. "Wir wollen als Europäer hier auch schlagkräftig sein", sagte Macron. Man werde darüber beraten, was in den nächsten Tagen und Wochen zu geschehen habe, so Macron. Dazu gehören auch Sanktionen gegen Russland, die Verteidigungsindustrie und eine Stärkung der östlichen Flanke der Allianz.

Der polnischer Präsident Andrzej Duda betonte, dass es keinen Frieden in der Welt geben werde, sollte Russlands die Ukraine besiegen. Denn Russland würde nicht bei der Ukraine stoppen, sondern Russland würde weitergehen, so Duda. "Die Ukraine wird sich ohne Unterstützung nicht verteidigen können", so Duda. "Ohne Unterstützung wird die Ukraine kapitulieren."

February 17, 2023 13:49 ET (18:49 GMT)

