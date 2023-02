Exxon Mobil-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. Schließlich wird die Aktie rund vier Prozent herunterprügelt. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 111,47 USD. Tanzen die Bären nun länger auf dem Parkett oder kehren die Bullen zeitnah zurück?

Aus technischer Sicht ist trotz des Abschlags alles im Lot. Denn entscheidende Widerstände sind unverändert in Schlagdistanz. So reicht ein Plus von nur rund rund sieben bis zum 4-Wochen-Hoch. Der bisherige Bestwert liegt bei 119,63 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch ...

