In Kürze sollen erste Hirnimplantate der Firma Neuralink an Menschen getestet werden, das hat Elon Musk Ende letzten Jahres angekündigt. Forscher:innen haben jedoch herausgefunden, dass diese Gehirnchips unsere Persönlichkeit beeinflussen können - und das nicht nur auf positive Weise. Was nach Science-Fiction klingt, soll laut Elon Musk schon bald möglich sein: Mit den Hirnimplantaten seines Unternehmens Neuralink sollen sich Gelähmte eines Tages wieder bewegen und Erblindete wieder sehen können. Auch Krankheiten wie Parkinson, Demenz oder Alzheimer könnten mit den Chips behandelt werden. Das zumindest verspricht der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...