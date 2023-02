Freiburg (ots) -



Würde das Unternehmen nicht so stark mit Zuverlässigkeit, Luxus und fortschrittlicher Technik in Verbindung gebracht, hätten die Stuttgarter nicht jene Preiserhöhungen am Markt durchsetzen können, die Basis für die Gewinnsteigerung waren. Gleichzeitig baute die Belegschaft die wenigen verfügbaren Elektronikbauteile in jene Autos ein, welche die höchsten Renditen abwarfen - zum Leidwesen jener Kunden, die keinen teuren Maybach wollten. Sie mussten länger auf ihren kleinen Benz warten. Auch mit den Zulieferern ging man nicht immer fair um. Die starke Marktposition maximal auszureizen, ist aber kein Rezept für die Zukunft. Kundschaft und Lieferanten sind nachtragend. Hochmut kommt vor dem Fall. https://www.mehr.bz/khs49m



