So richtig konnten die Börsianer sich im gestrigen Handel nicht entscheiden, in welche Richtung es denn nun gehen soll. Neuerliche Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten aus den USA hinterließen ein gemischtes Bild. Zwar kam es nicht zu einem plötzlichen Crash, so richtig Erholugnsstimmung wollte aber ebenfalls nicht aufkommen. Widersetzen konnten sich den eher schwachen Vorgaben nur Titel, die aus eigener Kraft für Antrieb sorgten.Dazu zählte hierzulande vor allem die Commerzbank (DE000CBK1001), welche mit den besten Zahlen seit Jahren punktete und erstmals ...

