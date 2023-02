Singapur (ots/PRNewswire) -WEMIX Kanvas wird das Onboarding von dApps einfacher und schneller machenDer führende Entwickler von Blockchain-Ökosystemen WEMIX hat heute WEMIX Kanvas vorgestellt, seinen Ethereum Layer 2 der nächsten Generation, der auf dem EVM-äquivalenten ZK-Rollup basiert - und eine Schlüsselkomponente des Mega-Blockchain-Ökosystems ist, das WEMIX aufbauen will."Als weltweit führendes Unternehmen mit großem Erfolg im Bereich Blockchain-Gaming hat WEMIX unser eigenes Mainnet ins Leben gerufen, um ein größeres Ökosystem zu schaffen, nicht nur im Bereich Blockchain-Gaming", sagte Shane Kim, CEO von WEMIX PTE. LTD. "WEMIX Kanvas wird WEMIX auf Ethereum ausweiten, das über das größte Blockchain-Ökosystem der Welt verfügt, und dazu beitragen, das Skalierungsproblem von Ethereum zu lösen."Ab Q1 2023 wird WEMIX Kanvas in einem zweiphasigen Prozess eingeführt, der mit einem Optimistic Rollup mit ZK Fault Proof beginnt, bevor es zum EVM-äquivalenten ZK-Rollup weiterentwickelt wird. Das Testnetz von WEMIX Kanvas wird zunächst mit Optimistic Rollup starten, einer der beiden Hauptmethoden mit bewährtem Nutzen, bevor es durch die Einbeziehung von zkEVM Fault Proof in der Optimistic Rollup-Phase weiter verbessert wird. Damit wird die Grundlage geschaffen, um die Beschränkungen und technischen Schwierigkeiten zu umgehen, die mit den universellen ZK-Rollups in ihrem derzeitigen Zustand verbunden sind, damit die erste Phase nahtlos abgeschlossen werden kann.Im Anschluss daran wird WEMIX Kanvas vollständig auf EVM-äquivalentes ZK-Rollup umgestellt, um die beiden Ziele EVM-Kompatibilität und schnelle Finalität zu verfolgen. WEMIX Kanvas wird in der zweiten Phase EVM-äquivalent sein, was ein nahezu müheloses Onboarding und die Migration von anderen dApps ermöglicht. Auch die Geschwindigkeit der Auszahlungen wird im Vergleich zu einem Optimistic Rollup viel schneller sein, von 7 Tagen auf nur 60 Minuten.WEMIX Kanvas bietet:Niedrigere Transaktionsgebühren- WEMIX Kanvas verwendet die Rollup-Methode, um Transaktionen zu komprimieren und sie an L1 zu senden, wodurch die Transaktionsgebühren gesenkt werden.- Daher können dApps, die bisher aufgrund der hohen Gasgebühren Schwierigkeiten bei der Nutzung der Ethereum-Blockchain hatten, mit WEMIX Kanvas am Ethereum-Ökosystem teilnehmen.Schnellere Auszahlungen von Ethereum- Im bestehenden Optimistic Rollup verzögerten sich die Auszahlungen der Nutzer von L1 aufgrund der späten Finalität um bis zu eine Woche.- WEMIX Kanvas verwendet zkEVM für ZK-Rollup, um eine schnelle Finalität mit schneller Proof-Generierung zu gewährleisten und die Probleme langsamer Auszahlungen zu lösen.Nahtloses Onboarding für Entwickler- WEMIX Kanvas ist von Anfang an als hybrides System konzipiert, das die Vorteile von Optimistic und ZK-Rollup kombiniert und so ein einfaches Onboarding für neue dApps gewährleistet.- dApps, die zuvor auf der Ethereum-Blockchain waren, können ohne größere Code-Updates direkt in WEMIX Kanvas integriert werden.- Bei Erreichen des EVM-äquivalenten ZK-Rollups kann die Finalität innerhalb weniger Stunden erstellt und die Auszahlung schnell erfolgen.Vernetzung mit dem Mega-Ökosystem WEMIXWEMIX Kanvas wurde entwickelt, um die Interkonnektivität von L2 mit dem breiteren WEMIX-Ökosystem auf folgende Weise zu verbessern:- Als Brücke, die alle Komponenten des Mega-Ökosystems verbindet, wird die WEMIX-Münze sowohl für WEMIX Kanvas als auch für WEMIX 3.0 als Governance-Münze dienen.- Das bedeutet, dass dApps auf WEMIX 3.0 und Dienste, die bereits erfolgreich auf WEMIX laufen, wie KLEVA, und solche, die sich in der Entwicklung befinden (Kurrency, Konverter und WESHLIST), problemlos migrieren und Interkonnektivität mit dApps aufbauen können, die bereits auf WEMIX Kanvas vorhanden sind.- Die WEMIX-Münze wird stärker genutzt werden, was zu einer Ausweitung des WEMIX-Ökosystems führt.WEMIX plant, das Projekt ab dem Start des Testnetzes für sein Optimistic Rollup mit ZK Fault Proof in Q2 2023 einzusetzen.Hinweis für Redakteure:- WEMIX Kanvas hat sich zum Ziel gesetzt, der wichtigste Zweig der Ethereum-Ausführungsschicht zu werden und wird das Ökosystem auf der Grundlage seiner technischen Führungsrolle und seiner Dienstleistungskapazitäten aufbauen und erweitern.- WEMIX 3.0 ist ein hochleistungsfähiges EVM-kompatibles Open-Source-Protokoll, das auf dem Konsensalgorithmus SPoA (Stake-Based Proof of Authority) basiert und von 40 dezentralen Autoritätsknoten gesichert wird, die von hochqualifizierten globalen Partnern sowie der On-Chain-CommunityDAO (Decentralized Autonomous Organization) betrieben werden.- Es gibt zwei Haupttypen von Rollups: Optimistic und Zero-Knowledge (ZK). ZK-Rollups bieten mehr Geschwindigkeit und Sicherheit, sind aber auch komplexer und schwieriger zu implementieren.Presse-Kontakt:pr@WEMIX.com (mailto:pr@wemix.com)Informationen zu WEMIXWEMIX ist eine Blockchain-Gaming-Plattform, die von WEMIX PTE. LTD. entwickelt wurde, und Dienstleistungen wie eine Kryptowährungs-Wallet, eine dezentrale Börse, einen NFT-Marktplatz, ein WEMIX-Token-Staking-Programm und ein Game-Gateway anbietet. WEMIX PTE. LTD. ist eine Tochtergesellschaft von Wemade, dem Entwickler und Eigentümer der IP "The Legend of Mir", einem äußerst erfolgreichen Spiel mit über 500 Millionen Nutzern. Weitere Informationen finden Sie auf www.WEMIXnetwork.com (http://www.wemixnetwork.com/)Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2005004/WEMIX_Kanvas_Project_Timeline.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemix-stellt-wemix-kanvas-evm-aquivalentes-zk-rollup-vor-301750221.htmlOriginal-Content von: WEMIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168622/5444248