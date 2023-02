Aktien Wochenrückblick - auch diese Woche eher unentschlossener Handel. Kurssteigerungen werden genutzt, um Gewinne zu realisieren, stärkere Rückgänge wecken auf einmal die Kauflust derjenigen, die die Jahresanfangsrallye meinen verpasst zu haben. Und jetzt doch noch einsteigen wollen.Und selbst ein Blick in die Kristallkugel lässt einen ratlos zurück. Steigen die Kurse, was aufgrund einiger guten Unternehmensberichte durchaus nachvollziehbar scheint, kommt irgendwann wieder das "Zinsgespenst" in die Diskussion - und die Kurse gehen wieder leicht zurück. Fakt ist: Gaspreise sind wieder unter Vor-Ukraine-Niveau, ...

