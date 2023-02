Diese Aktien hält Warren Buffett in einem kleinen, bisher noch sehr unbekannten Aktienportfolio. Könnten sich in den Top-10 für Anleger spannende Aktien finden? Warren Buffett ist bekannt für sein inzwischen mehr als 300 Milliarden US-Dollar großes Aktienportfolio von Berkshire Hathaway. Allerdings hält der Multimilliardär noch ein weiteres, deutlich kleineres Portfolio, verwaltet durch das Unternehmen New England Asset Management. Interessante Werte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...