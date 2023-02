Trotz leichter Umsatzverfehlung steht der Triebwerksspezialist gut da. Die wieder anziehende Luftfahrtbranche und steigende Milita¨rausgaben geben Auftrieb. Die Corona-Pandemie geho¨rt (beinahe) der Vergangenheit an, die Passagierzahlen in Flugzeugen steigen und steigen. Im vergangenen Jahr sind laut Statistischem Bundesamt mehr als doppelt so viele Menschen von den 23 gro¨ßten deutschen Verkehrsflugha¨fen gestartet oder gelandet wie 2021. Insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...