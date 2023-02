Wiesenfeld (ots) -Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes den Artikel "Hofburger" Gratinkäse leicht, 250g mit Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.04.2023 öffentlich zurück. Es kann in einzelnen Fällen nicht ausgeschlossen werden, dass sich im betroffenen Artikel Kunststofffremdkörper befinden.Das betroffene Lebensmittel "Hofburger" Gratinkäse leicht, 250g mit Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.04.2023 wurde in allen Filialen der folgenden Regionalgesellschaften von ALDI Nord und ALDI SÜD gehandelt:ALDI Nord: Datteln, Greven, Herten, Lingen, Barleben (Meitzendorf), Mittenwalde, Hann. Münden, Radevormwald, Rinteln, Salzgitter, Seefeld, Schloß Holte-Stukenbrock, Lehrte-Sievershausen, Weimar (Grammetal), Werl, Weyhe und Wilsdruff.ALDI SÜD: Mörfelden, Kirchheim, Rastatt, Mahlberg, Murr, Kleinaitingen, Ebersberg, Geisenfeld, Adelsdorf und Helmstadt.Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG und die Handelsunternehmen haben umgehend reagiert und die entsprechende Ware sofort aus dem Verkauf genommen. Verbraucher, die den Artikel "Hofburger" Gratinkäse leicht, 250g mit Mindesthaltbarkeitsdatum: 03.04.2023 gekauft haben, werden gebeten, diesen nicht zu verzehren.Der betroffene Artikel kann in allen Aldi-Filialen gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons zurückgeben werden.Von dem Rückruf ist ausschließlich der Artikel "Hofburger" Gratinkäse leicht, 250g des Herstellers Milchwerke Oberfranken West eG mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 03.04.2023 betroffen. Andere MHD des Gratinkäses und andere Produkte der Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG sind von dem Rückruf nicht betroffen.Die Molkerei Milchwerke Oberfranken West eG bedauert diesen Vorfall und entschuldigt sich bei allen betroffenen Kunden für die entstandenen Unannehmlichkeiten.Für Rückfragen erreichen Sie uns per Mail unter verbraucher@milchwerke-oberfranken.comPressekontakt:Milchwerke Oberfranken West eG,Sulzdorfer Straße 7, 96484 Meederverbraucher@milchwerke-oberfranken.comOriginal-Content von: Milchwerke Oberfranken West eG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168624/5444335