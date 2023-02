Das Samsung Galaxy S23 Ultra ist zwar sauteuer, den hohen Preis ist es unserer Meinung aber wert. Denn es hat im Test kaum Schwächen gezeigt und bietet eine Lebenszeit auf iPhone-Niveau. Samsungs neues Super-Premium-Smartphone sieht auf den ersten Blick zwar so aus wie das Galaxy S22 Ultra (Test) vom letzten Jahr, der Hersteller hat die Neuauflage dennoch in vielen Belangen mächtig aufgewertet. Dabei spielen sich die Neuerungen, so relevant sie auch sind, nicht nur unter der Haube ...

