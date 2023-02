Zugemailt von / gefunden bei: Obergantschnig Financial Strategies (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Neue Regeln für nachhaltige Finanzberatung werfen viele Fragen auf Wien, am 17.02.2023: Finanzberater sind seit August 2022 dazu verpflichtet, ihre Kunden im Zuge des Beratungsgesprächs hinsichtlich deren Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. In der Praxis ergeben sich daraus große Herausforderungen für alle Beteiligten. Im Zuge einer Studie von Obergantschnig Financial Strategies und Ethico wurde untersucht, inwieweit sich etwaige nachhaltige Präferenzen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...