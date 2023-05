Ende Mai schüttet der boerse.de-Aktienfonds an Anleger der Tranche mit der WKN A2AQJY 2,29 Euro je Anteil an, womit die Ausschüttung auch in diesem Jahr wieder um 10% erhöht wurde. Zum Ablauf: Die Ausschüttung erhalten alle Anleger, die am 26. Mai (Ex-Tag) Anteile der ausschüttenden boerse.de-Aktienfonds-Tranche (WKN: A2AQJY) im Depot haben. Die Gutschrift erfolgt dann am...

Den vollständigen Artikel lesen ...