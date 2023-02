An den Anleihe- und Devisenmärkten tut sich was. Milliarden an Kapital fließt zurück nach Europa, da die EZB gute Gründe hat weitere Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation durchzuführen, wodurch die Renditen steigen. Durch die stark gestiegenen Renditen kehren die Anleihemilliarden nach Europa zurück. Dies verringert schließlich den langfristigen Währungsdruck und stützt den Euro. ...

