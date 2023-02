Die Allianz beendete ein schwieriges Jahr mit einer Stagnation auf Umsatz- und Ergebnisebene. Und kündigte für 2023 eine Wiederholung an, was die Anleger nicht erwartet hatten.Die Allianz (DE0008404005) enttäuschte die Pessimisten und Optimisten gleichzeitig. Während die Pessimisten für das 2. Halbjahr 2022 mit einem deutlich schwächeren Abschneiden gerechnet hatten, hatten sich die Optimisten für ein deutliches Wachstum im neuen Jahr positioniert. Weder das eine noch das andere Lager bediente der Vorstand heute, sondern blieb in der stabilen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...