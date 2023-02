Die Recyclingbranche bietet viele interessante Investmentchancen. Kein Wunder, nimmt der Weg in die Kreislaufwirtschaft doch erst so richtig an Fahrt auf. Bei diesem Trio kommen Anleger jetzt vergünstigt auf ihre Kosten.Es ist eine unfassbare Zahl: Laut dem Wuppertal Institut fallen allein in Deutschland pro Jahr 350 Millionen Tonnen Abfälle an. Um Ressourcen zu schonen und der Umweltverschmutzung entgegenzuwirken, werden die Rufe nach einer Kreislaufwirtschaft immer lauter. Die EU-Kommission hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...