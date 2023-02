Covestro: 35% plus in 6 Monaten trotz Anstieg der Energiepreise!

Empfehlung von Goldman Sachs für den Kunststoffhersteller aus Leverkusen. Covestro (1COV) mit Long Setup! Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: 1COV ISIN: DE0006062144

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie des Leverkusener Kunststoffproduzenten steht mit rund 35 Prozent im Halbjahresplus. Nach einem Rücksetzer vom Pivot-Hoch notiert das Wertpapier knapp über dem 20-Tagedurchschnitt. Auch die Hammerkerze vom Freitag mit dem Test der grünen Linie lässt steigende Kurse in der kommenden Woche erwarten.

Chart vom 17.02.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 42.18 EUR





Meine Expertenmeinung zu 1COV

Meinung: Analysten erwarten für die Meldung der Zahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 am 2. März einen deutlichen Gewinnrückgang gegenüber dem Vorjahr. Schließlich hatte der Anstieg der Energiekosten mächtig ins Kontor gehauen. Der beachtliche Anstieg des Aktienkurses lässt sich damit erklären, dass die Energiepreise doch nicht ganz so stark gestiegen sind wie einmal befürchtet, unter anderem, weil der Staat mit den diversen Energiepreisbremsen interveniert. Charttechnisch sieht es so aus als würde es zunächst einmal weiter nach oben gehen und auch die Analystin Georgina Fraser von der US-Bank Goldman Sachs bewertet das Wertpapier rundum positiv.

Setup

Mögliches Setup: Für unser Long Setup platzieren wir Trigger und Stop Loss über und unter der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das bereits genannte Pivot-Hoch vom 3. Februar an. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in 1COV.

Veröffentlichungsdatum: 18.02.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.