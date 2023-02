ein Plu De Nora - ein wichtiger Zulieferer für Elektrolyseure, weltweit vorne mit ihren Komponenten/Elektroden zur Herstellung von grünem Wasserstoff . Die Industrie De Nora S.p.A.(ISIN: IT0005186371) Aktie wurde Ende Juni 2022 trotz widriger Börsenstimmung im Rahmen eines IPO gelistet. Während thyssenKrupp kurz zuvor noch den Börsengang seiner Wasserstofftochter thyssenKrupp nucera wegen eben dieser widrigen Umstände abgesagt hatte, wagte der De Nora Konzern den Gang an die Börse. Zusammenhang? Neben den 66% die der Ruhrkonzern an der nucera hält, ist der De Nora-Konzenr mit 34% an nucera beteiligt. ...

