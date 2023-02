Für Powercell-Aktionäre kam es in den vergangenen Tagen knüppeldick. Immerhin büßte der Kurs im Vergleich zur Vorwoche 13,94 Prozent ein. Für den Titel ging es an drei der vier Tage nach unten Darunter war am Montag der höchste Tagesverlust für Powercell mit einem Minus von 4,70 Prozent. Wie weit geht es noch nach unten?

Dieser Abverkauf hat die mittelfristige Charttechnik jetzt spürbar eingetrübt. Da sich Powercell mit großen Schritten auf eine wichtige Haltezone zu bewegt. Schließlich ist das viel beachtete Ein-Monats-Tief nur noch rund neun Prozent entfernt. Bei 11,52 EUR liegt dieser markante ...

