Einmal mehr blickten die Anlegerinnen und Anleger am Freitag auf ein sehr gemischtes Stimmungsbild an den Börsen. Der DAX musste letzlich wieder leichte Verluste hinnehmen und gute Laune will einfach nicht aufkommen. Nur vereinzelt gab es gestern Titel zu sehen, die grüne Vorzeichen in nennenswerter Höhe vorzeigen konnten.Nicht dazu zählten die Anteilsscheine von Tesla (US88160R1014), die kurz vor dem Wochenende noch einmal kräftige Gewinnmitnahmen verkraften mussten. Am Donnerstag erst gelang es den Bullen erstmals seit Langem, die Linie bei 200 Euro zu ...

