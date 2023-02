München (ots) -Das MagentaSport BBL-Pokalfinale steht fest: der FC Bayern München trifft auf die EWE Baskets Oldenburg - live und kostenlos am Sonntag ab 14.30 Uhr bei MagentaSport. Die Bayern setzen sich knapp im Halbfinale mit 83:77 gegen ALBA Berlin durch. "Da fällt eine Menge Druck ab. Nicht viele haben hier erwartet, dass wir gewinnen. Das war aber auch ein Ansporn für uns und wir haben es sehr gut durchgezogen. Wir sind im Kopf kühl geblieben. Wir hatten immer eine Antwort parat. Wir wissen jetzt, was am Sonntag auf uns zukommt", kommentierte Bayerns Andreas Obst das Duell gegen den Erzkonkurrenten Berlin. Wermutstropfen für die Bayern, die im Finale auf Augustine Rubit wahrscheinlich verzichten müssen. Rubit verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung im 4. Viertel und konnte den Platz nur humpelnd mit ärztlicher Unterstützung verlassen. Final-Gegner Oldenburg ist heiß auf die Partie - über 6000 Fans in eigener Halle auch. "Wir haben unser Ziel schon erreicht. Ich glaube, wir haben einige Trümpfe in der Hand. Wenn wir die ausspielen, haben wir auch eine Chance", erklärte Hermann Schüller, Geschäftsführender Gesellschafter bei Oldenburg. Sein Spieler Alen Pjanic formulierte das Ziel nach dem 92:86-Halbfinal-Erfolg gegen Ludwigsburg selbstbewusster: "Egal, wer kommt, wir wollen das Ding gewinnen."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen der beiden Halbfinals - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Weiter geht es am Sonntag mit dem MagentaSport BBL-Pokalfinale zwischen den EWE Baskets Oldenburg und dem FC Bayern München. Wer schnappt sich den 1. Titel der Saison? Die Antwort: live und kostenlos ab 14.30 Uhr bei MagentaSport.FC Bayern München - ALBA Berlin 83:77Der amtierende Pokalsieger aus Berlin verliert im Halbfinale gegen den FC Bayern München. Ein Pokalhalbfinale zweier Spitzenteams auf Augenhöhe. Am Ende setzen sich die Bayern knapp durch und stehen im MagentaSport BBL-Pokalfinale. Dort warten die Oldenburger. Bitter für die Bayern, die im Finale wahrscheinlich auf Augustine Rubit verzichten müssen. Rubit verletzte sich ohne gegnerische Einwirkung im 4. Viertel und konnte den Platz nur humpelnd mit ärztlicher Unterstützung verlassen.Der Link zu den Highlights: https://cloud.thinxpool.de/s/3mESPe7qTtprYFjDie Stimmen zum SpielJayleen Smith, 31 Punkte Berlin: "Bayern ist ein sehr gutes Team. Sie haben einige gute Plays am Ende des Spiels gemacht. Es ist hart. Maodo Lo und Luke Sikma sind gerade von Verletzungen zurückgekommen. Das soll aber keine Entschuldigung sein. Wir haben es einfach nicht hinbekommen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZjhOaEljUFZndTVuamZza093SXhyUT09Andreas Obst, Bayern: "Da fällt eine Menge Druck ab. Nicht viele haben hier erwartet, dass wir gewinnen. Das war aber auch ein Ansporn für uns und wir haben es sehr gut durchgezogen. Wir sind im Kopf kühl geblieben. Wir hatten immer eine Antwort parat. Wir wissen jetzt, was am Sonntag auf uns zukommt."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wjd5bzJpZGdmQ1pUaUlUS0J6QjR5Zz09Cassius Winston, 21 Punkte Bayern: "Der Druck war da, aber dafür spielen wir auch. Gegen gute Mannschaften spielen, um Titel zu holen. So willst du dich auch mit den anderen messen - auf einem hohen Level."Über einen möglichen Titel: "Das wäre großartig. Das war die ganze Saison unser Ziel. Wir müssen einfach unseren Job machen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=TmF0bSt4VE5hSDBJQ3pEdmQ0OUFRUT09EWE Baskets Oldenburg - MHP RIESEN Ludwigsburg 92:86Oldenburg schlägt Ludwigsburg vor den Augen der Oldenburger Legende Rickey Paulding und steht im MagentaSport BBL-Pokalfinale. Die Oldenburger kommen besser ins Spiel, müssen aber schnell die Führung an Ludwigsburg abgeben. Die gehen mit einer 12-Punkte-Führung in die Halbzeitpause. Im letzten Viertel dreht Oldenburg dann nochmal auf, dreht das Spiel und zieht ins Finale ein.Die Highlights zum Halbfinale 1 OLD vs LUD: https://cloud.thinxpool.de/s/q7DPnw4tnKSMsDgDie Stimmen nach dem SpielYorman Bartolo, 16 Punkte, Ludwigsburg: "Die Oldenburger kamen aus der Halbzeitpause mit mehr Energie. Sie haben dann auch besser getroffen. Das konnten wir dann nicht stoppen. Wir haben in der Defense ein paar Fehler gemacht. Deshalb haben sie das Spiel gewonnen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Mlg5MEhYVitSL0FQK25xZVlkRjQxZz09Alen Pjanic, 12 Punkte, Oldenburg: "Wir waren in der 2. Halbzeit aggressiver. Wir haben die Jungs besser unter Kontrolle bekommen. Wir haben in den ersten 20 Minuten geschlafen. Das darf uns nicht passieren. In der Halbzeit haben wir das dann geklärt." Über den Wunschgegner im Finale: "Egal, wer kommt, wir wollen das Ding gewinnen!"Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=aDMrV1VOWnAyY1RKZEpmZ21ReWZzUT09Wayne Russell, 26 Punkte, Oldenburg: "Ich denke, wir haben eine starke Kultur. Wir kämpfen hier bis zum Schluss. So machen wir das hier in Oldenburg. Meine Trainer geben wir sehr viel Vertrauen. Das konnte ich zurückzahlen."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dnMwa3dBV0N3cG5lejRLQzAwR3Q3Zz09Die Highlights des Spiels: https://www.youtube.com/watch?v=1TBUMazHLFI&ab_channel=MAGENTASPORTHermann Schüller, Geschäftsführender Gesellschafter bei Oldenburg in der Halbzeit des 2. Halbfinals Bayern - Berlin: "Die Euphorie war nach dem Sieg groß. Die ist jetzt aber auch schon wieder gedämpft in Vorbereitung auf das nächste Spiel. Ich muss der Mannschaft und Pedro Calles ein Kompliment machen. Das war eine unglaubliche Energieleistung. Das war einer der Gründe, weshalb ich darum gekämpft habe, dass wir das Top4 nach Oldenburg bekommen."Über den Einzug ins Finale: "Es wird ein unglaublich schweres Spiel für uns. Wir haben unser Ziel schon erreicht. Ich glaube, wir haben einige Trümpfe in der Hand. Wenn wir die ausspielen, haben wir auch eine Chance."Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=WjFqK01HeEx5WEhMMVRDTTJZb1Budz09Basketball LIVE bei MagentaSportSonntag, 19.02.2023MagentaSport BBL-Pokal-FinaleAb 14.30 Uhr: EWE Baskets Oldenburg - FC Bayern MünchenDonnerstag, 23.03.2023EuroLeagueAB 19.50 Uhr: Maccabi Tel Aviv - FC Bayern MünchenFreitag, 24.02.2023Ab 18.45 Uhr: Roter Stern Belgrad - ALBA BerlinPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5444459