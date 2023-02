Die schwächelnde Aktie verlässt den DAX Ende Februar. ETF-Anbieter müssen umschichten. Kommt es zu Turbulenzen? Der Gasekonzern Linde verlässt Ende Februar den DAX und ist ab März nur noch an der New Yorker Börse notiert. Nicht zuletzt auch wegen der schwachen Performance der Linde-Aktie in den vergangenen Monaten verdichten sich die Anzeichen, dass der Abschied des wertvollsten DAX-Konzerns mit 154 Milliarden Euro Marktkapitalisierung und zehn Prozent ...

